Morto l'inventore del "copia-incolla", aveva 74 anni

È deceduto il 17 febbraio, all'età di 74 anni, l'inventore dei comandi ctrl-c e ctrl-v, ovvero del famosissimo copia-incolla. Larry Tesler, questo il suo nome, era nato nel 1945 e lavorò tutta la vita nel campo dell'informatica. Nel dettaglio, era specializzato nel rendere l'interfaccia utente più semplice e intuitiva. Nei tanti anni che ha passato

Nella sua carriera ha lavorato in Xerox e in Apple, al fianco di Steve Jobs. Ed è proprio durante la sua esperienza alla Apple che ebbe modo di sviluppare il comando veloce da tastiera, che ancora oggi risulta uno dei più utili e più usati al mondo. Per elaborarlo, si basò il metodo tradizionale di editing realizzato proprio da una forbice e dalla colla che era in quel momento in uso. La sua fu un'invenzione a dir poco rivoluzionaria.

Tesler lavorò per tutta la vita nel campo dell'interazione uomo macchina, è stata l'anima dell'informatica, perché ha cercato di rendere più umano e gestibile un apparecchio meccanico. Dal 2004, fino alla fine della sua carriera, è stato vice presidente del settore Shopping Experience di Amazon.