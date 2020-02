Mikaela, figlia di Steven Spielberg, diventa pornostar?

Mikaela, la figlia adottiva di Steven Spielberg (73 anni) e Kate Capshaw (66 anni), sarebbe intenzionata a debuttare nel mondo del porno. La 23enne avrebbe rivelato in una recente intervista rilasciata al Sun, di aver iniziato a lavorare su alcuni video per adulti e che le piacerebbe lavorare come spogliarellista. Escluderebbe comunque di poter girare dei film porno con altre persone, per rispetto del suo fidanzato, il 47enne Chuck Pankow.

A giudicare dalle dichiarazioni riportate dalla testata, Mikaela (che si definisce una "creatura sessuale") ha le idee molto chiare: «Mi sono davvero stancata di non poter capitalizzare il mio corpo e mi sono anche stancata di lavorare giorno dopo giorno in un modo che non mi soddisfa. Ho voglia di fare questo tipo di lavoro, sono in grado di "soddisfare" altre persone e mi sento bene perché non è in un'attività che mi farebbe sentire violata».

La 23enne, che vive a Nashville (in Tennessee), al momento sarebbe in attesa dell'approvazione di una licenza che regolarizzi questa attività.

Ma cosa ne pensano i suoi genitori? Mikaela ha raccontato di averglielo detto tramite FaceTime e che loro sarebbero "incuriositi" dalla cosa, ma non arrabbiati. La ragazza ha raccontato di aver attraversato momenti difficili in passato, a causa di problemi di dipendenza e depressione, e che questa sua nuova strada potrebbe renderli orgogliosi.

Mikaela comunque non è la sola in famiglia ad essere interessata a questo settore. Secondo il The Hollywood Reporter anche suo fratello Sawyer Spielberg, 27 anni, ha recentemente debuttato in "Honeydew", un “horror febbrile”.

(Credits photo: justjared.com)