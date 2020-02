Rubano la panchina rossa poi la riportano: “Scusate, non sapevamo fosse contro il femminicidio”

Nel parco del Quartiere 5, a Firenze, tempo fa è stata installata una panchina rossa come simbolo della lotta contro il femminicidio. Due notti fa qualcuno ha svitato la panca dal suo basamento e l’ha rubata: il furto ha fatto notizia e così o ladri pare si siano pentiti.

Oggi la panchina è infatti ricomparsa al suo posto con sopra attaccato un biglietto: «Scusate per l’accaduto – si legge nel messaggio – non eravamo a conoscenza del significato così importante. Sappiamo che averla riportata indietro non basterà a scusare il gesto indignitoso che abbiamo fatto».

Il biglietto è firmato con delle iniziali, O.G.D.T.: considerando che il foglio sembra strappato da un quaderno di scuola e che è stato attaccato con del nastro isolante, si presume che a commettere la bravata siano stati dei ragazzini, i quali, però, sembrano aver imparato la lezione. L’assessora al decoro del Comune di Firenze, Alessia Bettini, aveva già denunciato il raid notturno, promettendo che avrebbe sostituito la panchina al più presto. Per fortuna, però, non ce n’è stato bisogno.