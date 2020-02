USA, fa causa allo Stato e vince: ora può scrivere "Io sono Dio" sulla targa dell'auto

Il protagonista di questa bizzarra storia è Bennie Hart, un uomo del Kentucky che ha deciso di fare causa allo Stato per essersi visto negare il diritto di personalizzare la targa della sua auto come aveva richiesto.

Cosa voleva scrivere Bennie sulla sua targa? Semplice: "IM GOD" (cioè: Io sono Dio).

In realtà, quando viveva in Ohio, Bennie questa targa ce l'aveva già. Così, trasferitosi nel Kentucky aveva pensato di richiederla. Ma le autorità dello stato conservatore gliel'avevano negata, perché ritenuta offensiva e pericolosa (in quanto avrebbe potuto distrarre gli altri automobilisti).

Ma Bennie ne ha fatto una questione di principio e, deciso a far valere il suo diritto (che hanno tutti gli automobilisti americani), è andato avanti con la sua battaglia legale per quasi 4 anni, convinto del fatto che nessuno può dimostrare che qualcuno non sia Dio.

"Pensavo che sarei morto prima di potere ottenere il via libera", ha detto l'uomo in una recente intervista. E invece alla fine ha avuto la meglio e finalmente potrà posizionare sulla sua auto la targa personalizzata che ha tanto desiderato.

