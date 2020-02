A Londra sta per aprire il primo ristorante a tema "Batman"

Approfittando dell'annuncio del nuovo film di Batman, la Warner Bros, in collaborazione con la Wonderland Restaurants, sta lavorando all'apertura di un "parco divertimenti gastronomico" a tema.

Park Row, questo il nome del progetto (chiaramente ispirato al quartiere di Gotham City famoso per l'attività criminale), aprirà entro la prossima estate in Brewer Street, una strada nel quartiere Soho di Londra. Park Row includerà cinque ristoranti e tre bar. Uno spazio di 1600 metri con circa 330 posti a sedere: il tutto interamente ispirato a Batman, Joker, Pinguino, Harley Quinn e agli altri personaggi DC.

Entrare al Park Row sarà come entrare nella Batcaverna, si potrà cenare al Pennyworth's (dal nome del maggiordomo di Bruce Wayne, Alfred Pennyworth) e bere un drink nell'Iceberg Lounge.

James Bulmer, direttore creativo di Wonderland Restaurants, ha dichiarato: “Questo è un progetto in corso da molti anni, ogni dettaglio è stato pensato accuratamente per offrire un'esperienza unica ai nostri ospiti", dalle decorazioni all'atmosfera. La cucina sarà un vero e proprio percorso esperienziale, con cibi contemporanei e divertenti e bevande a tema da abbinare. L'obiettivo è quello di coinvolgere ed emozionare gli ospiti.

Secondo le prime stime, il prezzo medio per un pasto a Park Row si potrebbe aggirare introno ai 45 pounds a persona. Ora ai fan non resta che attendere l'apertura per poter vivere quella che è stata preannunciata come la migliore esperienza culinaria teatrale di Londra!

(Credits photo: blooloop.com)