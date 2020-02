È nata la Greta Thunberg Foundation per la sostenibilità ecologica e sociale

È nata la Greta Thunberg Foundation. La giovane attivista ha investito il denaro ricevuto in occasione della vincita del "Right Livelihood 2019", ovvero del Nobel Alternativo, che ogni anno viene dato alle personalità importanti che lottano per il bene comune. È così che Greta ha preso i 102.000 dollari e ha creato la sua fondazione.

È già da qualche tempo che la 17enne aveva in mente di istituire un'associazione a suo nome, che avesse lo scopo di promuovere la sostenibilità ecologica e sociale e la salute mentale.

La fondazione che ha premiato Greta ha dichiarato: "Sosterremo Thunberg e la sua nuova fondazione in tutti i modi possibili per lottare per la sostenibilità ecologica e sociale". Il messaggio della giovane attivista ha scosso gli animi di tutti noi e ci ha sensibilizzato su un tema importante per il nostro benessere. L'ambiente non è più una cosa lontana, impossibile da gestire: dopo i suoi interventi e i suoi dibattiti, sappiamo che tutti - nessuno escluso - possiamo fare qualcosa per salvaguardare il Pianeta.