Belen Rodriguez pubblica la foto di una scultura con il pancione e i fan pensano sia incinta

Basta una foto per scatenare le fantasie dei fan: qualche ora fa Belen Rodriguez ha pubblicato su Instagram la foto di una scultura che raffigura una donna incinta, scrivendo “La vida” come didascalia.

Inutile dirlo, i suoi follower hanno subito pensato si trattasse di un chiaro indizio e dell’annuncio velato di una nuova gravidanza e la notizia si è presto diffusa in rete. Ecco perché poco dopo è dovuta intervenire la stessa Belen per chiarire la situazione: “Non sono incinta – ha puntualizzato nel post – è una scultura che mi hanno regalato oggi, l’ho fotografata e l’ho postata perché la trovo bellissima. Tutto qui!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 19 Feb 2020 alle ore 9:57 PST

Da quando è tornata insieme a Stefano De Martino, i fan non smettono di sognare che la coppia dia presto un fratellino al piccolo Santiago. Del resto la showgirl e il ballerino non hanno mai fatto mistero di voler allargare la famiglia un giorno. Ecco, appunto: un giorno, ma evidentemente quel giorno non è ancora arrivato.