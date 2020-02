13enne non raccoglie la cacca del suo cane e anziano gliela spalma in faccia

La vicenda che stiamo per raccontarvi arriva da Vicenza. Un ragazzino di 13 anni stava passeggiando con i suoi due cani, uno dei due defeca per strada e lui non raccoglie gli escrementi. Un signore di 70 anni si accorge dell'accaduto e decide di dargli una lezione di civiltà: raccoglie le feci per terra a mani nude, raggiunge il ragazzo e gliela spalma in faccia. Un metodo forse un po' troppo violento, ma di sicuro molto educativo.

Oltre ad essere un'ordinanza comunale, infatti, raccogliere i bisogni dei nostri amici a 4 zampe è un atto di civiltà. Prima di agire direttamente sulla faccia del ragazzino, l'uomo lo ha redarguito dicendogli che le feci vanno sempre raccolte, per rispetto in primis dell'animale e poi di tutta la comunità.

Una volta giunto a casa, il 13enne ha raccontato l'accaduto alla madre che, sconvolta, ha sporto denuncia verso ignoti per violenza privata. Ora i Carabinieri stanno passando in rassegna tutti i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza della zona per intercettare l'autore del gesto un po' folle.