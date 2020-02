Ecco com'è oggi la Caroline di Baywatch: irriconoscibile

Yasmine Bleeth, ai tempi in cui interpretava il ruolo di Caroline Holden in Baywatch (la serie ispirata al lavoro dei Los Angeles County Lifeguards andata in onda negli USA dal 1993 al 1997), era ammiratissima e molto popolare, spesso protagonista delle copertine delle riviste più importanti.

Ma il suo aspetto oggi è completamente cambiato, dopo un lungo periodo trascorso in rehab per problemi legati all'abuso di alcool e droga.

A parlare di lei è stata la rivista Page Six, che ha postato sul proprio account Twitter una foto recente della Bleeth accompagnata dalla didascalia: "Yasmine Bleeth sembra drammaticamente diversa dai tempi di Baywatch". L'ex bagnina, infatti, appare completamente cambiata: la foto la mostra in una tuta extra large, mentre passeggia con il suo cane. Oggi l'attrice ha 51 anni e vive nel sud della California.

Yasmine Bleeth looks dramatically different from ‘Baywatch’ days https://t.co/dcjZ5wjBNM pic.twitter.com/jXYOfWlI3Z — Page Six (@PageSix) February 20, 2020

A pochi anni dalla fine di "Baywatch" e dopo un insuccesso con la serie tv "Nash Bridges", l'attrice ha cominciato ad avere seri problemi legali e di salute legati agli abusi di alcool e droga, con la prima di una lunga serie di rehab nel 2001.

(Credits photo: Twitter/PageSix)