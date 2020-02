Seggiolini anti-abbandono: in tilt il sito per la richiesta del bonus

I seggiolini anti-abbandono sono diventati obbligatori ormai lo scorso ottobre, dopo l'approvazione della legge in Parlamento più di due anni fa. Ma pare che questo percorso di legge, nato proprio per evitare tragedie che accadevano troppo spesso, stia incontrando ancora degli ostacoli.

Nella giornata di ieri era prevista la pubblicazione del sito per ottenere il bonus da 30 euro per l'acquisto del seggiolino anti-abbandono per i bimbi di età inferiore ai 4 anni, ma qualcosa è andato storto.

Il sito web, infatti, è risultato inaccessibile fin dalle prime ore del mattino per troppi contatti. In tantissimi si sarebbero collegati al sito, muniti di spid, per poter ottenere il bonus per l'acquisto o un rimborso per chi ha già sostenuto la spesa.

Nel primo pomeriggio, poi, pare che il sito sia tornato online, ma anche questa volta c'era un intoppo in quanto risultava inutilizzabile da parte dei rivenditori intenzionati a registrare il proprio punto vendita dove poter utilizzare il bonus.

L'effettiva attivazione, dunque, tra non poche polemiche e critiche, è stata rimandata ad oggi.