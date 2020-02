Vede i ladri dal cellulare e li spaventa con un vocale: scappano (col bottino)

Un ragazzo di 29 anni ha cacciato i ladri che gli stavano rubando in casa, dopo averli colti in flagrante in diretta tramite lo smartphone. Loro scappano, ma si portano dietro il bottino. Lo strano episodio è accaduto a Milano, più precisamente in zona Loreto: il malcapitato ha inviato loro un messaggio vocale per avvisarli che da lì a breve sarebbero arrivate le Forze dell'Ordine. L'allarme è scattato alle ore 18.20.

Grazie a un'app, installata sul suo cellulare tramite l'antifurto, l'uomo è riuscito a veder i malintenzionati entrare nel suo appartamento. Ha deciso quindi di mandare un loro un avviso vocale, attraverso gli altoparlanti del sistema di protezione. I ladri si sono spaventati, ma nell'uscire di casa si sono portati dietro la refurtiva.

Nel bottino c'erano 1.200 euro in contanti, una playstation e alcuni giochi. I malviventi sono riusciti lo stesso a mettere a segno il loro colpo proprio grazie all'avviso del proprietario. Quando, infatti, è arrivata alla Polizia all'interno dell'abitazione non c'era più nessuno, e ora risalire alle loro generalità risulta complicato.