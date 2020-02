"Voglio morire”: madre mostra gli effetti del bullismo sul figlio affetto da nanismo

Quaden Bayles è un bambino australiano di 9 anni affetto da nanismo. Il questi giorni un video che lo ritrae mentre piange dopo essere stato (per l'ennesima volta) vittima dei bulli, sta facendo il giro del mondo.

Nel video, registrato e reso pubblico da sua madre, Yarraka Bayles, si sente il bambino che dice: "Voglio uccidermi, non sopporto più che mi prendano in giro. Voglio pugnalarmi al cuore, voglio che qualcuno mi uccida, voglio morire proprio ora”. Nel video la donna, provata dal dolore di suo figlio, dice: “Di solito cerco di mantenere privati questi momenti, stavolta ho sentito il bisogno di far capire a tutti cosa significa il bullismo e cosa comporta... Questo è l’effetto del bullismo. Questo è ciò che fa il bullismo. Per favore educate i vostri figli, le vostre famiglie, i vostri amici”.

La loro storia è stata raccontata anche dal Daily Mail ed ha colpito molte persone. Quaden, infatti, ha ricevuto tantissimi messaggi di sostegno, compreso quello della sua squadra di rugby preferita. I giocatori hanno invitato il piccolo a scendere in campo con loro nella prossima partita per lanciare insieme un messaggio forte contro il bullismo. I giocatori hanno detto al piccolo: “Vogliamo augurarti il meglio. Sappiamo che stai attraversando un momento difficile e desideriamo assicurarci che tu stia bene e ricordarti che siamo dalla tua parte”.

