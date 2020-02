Arriva il sushi col salame: la trovata di 2 fratelli di Bari

Chi ama sperimentare di sicuro non si farà perdere questa specialità: il sushi di salumi. Sì, avete capito bene: oggi i famosi roll con pesce crudo si trasformano e si vestono di mortadella, salame, prosciutto, bresaola e finocchiona. Questa pazzesca idea è venuta a 2 fratelli di Bari, che lavorano nel campo della ristorazione. I due sono famosi in Puglia per la loro tradizione di salumi, è per questo motivo che hanno deciso di arrotolare il prosciutto al riso.

Nella forma, il sushi con i salumi è identico a quello tradizionale, ma nel gusto proprio no. Uno dei due inventori ha spiegato in una recente intervista: "Cerchiamo di selezionare la qualità, per dare l'impressione di mangiare qualcosa di fresco, anche se il prodotto è cotto".

È possibile assaggiare questo bizzarro accostamento di sapori solo il martedì. Il post su Facebook del ristorante recita così: "Quando i migliori salumi della selezione Vincotto incontrano l'arte orientale nasce il martedì sushi Vincotto. Sarà possibile degustare i salumi e gli insaccati di eccellenza come la bresaola punta d'anca, o Brace, il prosciutto cotto di alta qualità arrosto e ancora la miglior finocchiona Igp toscana si fondono in tante combinazioni colorate e intriganti".

L'iniziativa è partita da poco e ha ancora tutto il tempo per crescere. Staremo a vedere.