Il Cocoricò di Riccione riapre e cambia nome: si chiamerà Cocco

Enrico Galli e Antonella Bonicalzi sono i due nuovi gestori di quello che fu il Cocoricò, una delle discoteche più in voga della movida di Riccione. I due hanno preso il locale dopo la sua chiusura e hanno iniziato i lavori che la porteranno a una nuova vita. Sarà inaugurato il 12 aprile "Cocco"... giusto in tempo per la stagione estiva. La coppia è nota nell'ambiente per la comprovata esperienza in locali ed eventi in tutto il territorio nazionale.

Cocco non è un nome a caso: il Cocoricò veniva chiamato così, infatti, era il suo soprannome. Il vecchio marchio è all'asta giudiziaria, è per questo motivo che i nuovi gestori hanno dovuto cambiare brand. Nel farlo, hanno comunque voluto lasciare un'impronta dei vecchi fasti, quando la discoteca era conosciuta ovunque per le sue serate e per i dj che ospitava.

Nel frattempo, gli operai stanno lavorano alacremente per far risplendere la famosa piramide e mettere a nuovo tutta la struttura anche all'interno. E tutti gli appassionati non vedono l'ora che venga aperto.