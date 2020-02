Ecco le confezioni salva-cibo: cambiano colore quando si rovina

Mai più cibi scaduti in frigorifero. Arrivano le confezioni che ci avvisano quando un alimento non è più buono. E lo fanno cambiando il loro colore. Le sperimentazione nel campo del packaging sono molte e sono utilissime per il benessere del pianeta, oltre che per il nostro. Queste confezioni, infatti, sono realizzate con particolari plastiche green di derivazione vegetale. Si tratta nello specifico di bio-pellicole intelligenti.

La sperimentazione è a cura del Centro Enea di Brindisi. Dal centro spiegano meglio come queste bio-plastiche vengono realizzate, ovvero dalla "trasformazione degli zuccheri contenuti nel mais e nelle barbabietole, mentre i bio-compositi sono stati ottenuti aggiungendo alla bio-plastica additivi provenienti dagli scarti di lavorazione dei settori agroalimentari tipici del territorio". Ecco perché sono biodegradabili e compostabili al 100%.

Una ricercatrice dell'Enea ha dichiarato: "Oltre ad essere biodegradabili e compostabili, queste pellicole sono in grado di fornire una risposta specifica all'ambiente con cui il film viene in contatto". Inoltre, agiscono "attivamente con l'atmosfera interna della confezione, cambiano colore a seconda dell'ambiente acido-base con cui vengono a contatto, diventando così indicatori dello stato di conservazione del prodotto".

Una soluzione bellissima che fa bene anche all'ambiente.