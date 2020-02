Muore lanciandosi nello spazio con un razzo per provare che la Terra è piatta

Mike Hughes, conosciuto come "Mad Mike", è lo stuntman 64enne che lo scorso 22 febbraio ha perso la vita in un incidente in California. L'uomo era già conosciuto per i suoi voli su razzi "fai-da-te". E proprio durante il suo ultimo volo con un razzo costruito da lui stesso si è schiantato vicino alla località di Barstow. A riportare l'accaduto è stata la Bbc.

Mad Mike, sostenitore della teoria della Terra piatta, voleva volare fino ad un'altezza di 1500 metri per fotografare la terra dall'alto "senza trucchi" e provarlo. Già in passato aveva effettuato voli simili, ma questa volta qualcosa è andato storto. Come dimostrano alcuni video diffusi sui social, infatti, poco dopo la partenza il razzo si è schiantato al suolo.

Michael 'Mad Mike' Hughes tragically passed away today during an attempt to launch his homemade rocket. Our thoughts & prayers go out to his family & friends during this difficult time. It was always his dream to do this launch & Science Channel was there to chronicle his journey pic.twitter.com/GxwjpVf2md