Coronavirus, supermercati presi d’assalto: ironia sulle penne lisce

Il Coronavirus è purtroppo arrivato anche in Italia e, proprio come si vede in tanti film, nelle Regioni colpite molte persone hanno iniziato a saccheggiare i supermercati nel timore che le scorte finiscano o di dover rimanere a lungo chiuse in casa e senza provviste.

Sui social, però, c’è anche chi ironizza su quanto sta accadendo. Alcuni utenti, ad esempio, hanno notato che sugli scaffali vuoti sono rimasti solo alcuni prodotti che, in effetti, non sono molto gettonati e, a quanto pare, non vengono scelti neanche durante questa emergenza.

“Continuo a guardare questa foto fatta prima al supermercato – ha scritto ad esempio un utente su Twitter - e penso al fatto che il grande sconfitto da questo virus sono le penne lisce che agli italiani fanno c****e pure quando sono presi dal panico e si preparano all’apocalisse”.

In tanti non apprezzano le penne lisce e hanno condiviso questo tweet; qualcuno, al contrario, le ama e ringrazia chi le ha lasciate sugli scaffali. Qualcun altro, invece, si lamenta di aver trovato solo le rotelle.

poi l'unica pasta che lasciano so le rotelle, stemmerde — makkox (@makkox) February 23, 2020

Mentre l’ironia smorza un po’ i toni tragici delle notizie delle ultime ore, il Presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha sottolineato che la corsa agli alimenti non ha senso in quanto i rifornimenti sono assicurati. Anche Donatella Prampolini, vicepresidente di Confcommercio, ha ribadito il concetto: «Abbiamo riorganizzato i turni e le risorse di personale – ha dichiarato - per far fronte all’emergenza anche per l’assenza obbligata dei dipendenti della ‘zona rossa’».