Occhio alle truffe legate al Coronavirus: girano per le case con la scusa dei tamponi

Quando c'è un'emergenza, c'è sempre qualcuno che ne approfitta per truffare la popolazione. Questi malintenzionati non potevano mancare neanche adesso, quando le persone sono preoccupatissime a causa del Coronavirus. Nei comuni di Calvagese e Muscoline, in provincia di Brescia, la Polizia locale ha informato che stanno girando delle perone che dicono di dover fare dei tamponi a campione per la polmonite cinese. Ma non è assolutamente vero. Si tratta solo di truffatori che con questa scusa si intrufolano in casa per ben altri scopi. Le persone più colpite, neanche a dirlo, sono gli anziani che in buona fede aprono la posta del loro appartamento.

La notizia è stata diffusa dalle Forze dell'Ordine della zona, e l'invito è proprio quello di non lasciare entrare nessuno che dichiari questo intento. Gli operatori sanitari non stanno facendo nessun controllo a campione. Ecco il post su Facebook della Polizia.

Il messaggio è chiaro. Non è il primo fake che sta girando sull'emergenza Coronavirus. Si stanno divulgando, infatti, alcuni messaggi vocali su WhatsApp di persone che parlano di contagio ovunque in Italia, gettando nel panico la popolazione. Non credete a tutto questo. Se volete avere aggiornamenti in merito al 2019-nCoV visitate il sito del Ministero della Salute.