Pugile lecca il sangue del suo avversario sul ring: fan inorriditi

Tyson Fury ha lasciato gli spettatori di tutto il mondo a bocca aperta per essersi reso protagonista di un gesto, per così dire, inappropriato: il campione è infatti stato ripreso mentre sembra leccare il sangue del suo rivale sul ring, Deontay Wilder.

Is Tyson Fury trying to lick the blood off the neck of Deontay Wilder #WilderFury2 pic.twitter.com/qgIrfPuhfK