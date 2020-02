Questo è il “cane volpe”... una vera e propria star del web

Con un musetto del genere impossibile resistere. Mya è il "cane volpe" più famoso del web, e in tutto il mondo impazziscono per lui. Quando le prime foto che sono circolate in rete, in molti erano convinti che si trattasse di una volpe: il pelo rosso, il muso allungato e gli occhi celesti sono tipici, infatti, di questo animale. Ma Mya è un cane in tutto e per tutto. E anche molto bello.

Il suo proprietario, un ragazzo di nome Dave Lasio, pubblica di continuo scatti del suo bellissimo amico a 4 zampe, per far vedere a tutti quanto è fortunato. Mya è Pomsky, incrocio tra un Volpino di Pomerania e un Husky. Quello che lo differenzia dai cagnolini della sua stessa razza è il pelo: in genere è marrone o grigio.

Questo delizioso esemplare ha anche un profilo Instagram a lui dedicato, che - neanche a dirlo - raccoglie tantissimi like. E sembra quasi che gli piaccia farsi fotografare, si mette in posa e questo fa impazzire tutti i follower. Mya è anche un cagnolino molto vivace e segue il suo padrone in giro per il mondo, ma ama farsi anche lunghi pisolini sul divano.