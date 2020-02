Suggestive gocce d’acqua: ecco i capolavori del fotografo Don Komarechka

Piccolissimi particolari prendono vita, impressi sulla pellicola: è questo l’incredibile lavoro del fotografo canadese Don Komarechka, che ha dedicato gran parte del suo talento alla realizzazione di macro-fotografie in grado di svelare la bellezza della natura, da una prospettiva inedita.

La capacità di catturare l’attenzione non la si deve esclusivamente all’obiettivo che ha il potere di ingrandire dettagli, altrimenti invisibili, ma anche e soprattutto alla straordinaria arte di farli vivere, grazie ad uno sguardo diverso, svelando un mondo fatto di colori e prospettive inedite.

Il potere dell’ingrandimento mostra tutta la sua forza dirompente nella galleria fotografica dedicata alla cattura dell'effetto delle gocce d’acqua, attraverso l'obiettivo della macro-fotografia.

Questi dettagli, così ravvicinati, svelano immagini in cui tutto sembra elegantemente cristallizzato, eppure sapientemente armonico; in cui le gocce d’acqua appaiono come delle delicate palle di vetro che poi, ad un tratto, lasciano spazio ad un’esplosione di colori fatta di fiori, steli e piccoli animali che animano la scena.

Uno spettacolo della natura si schiude davanti ai nostri occhi, grazie alla rappresentazione di Don Komarechka, autore di veri e propri capolavori della fotografia.