Kobe Bryant, il ricordo allo Staple Center con la “Celebration of Life”

È passato ormai quasi un mese dal terribile incidente in elicottero che è costato la vita all’ex campione di basket Kobe Bryant e a sua figlia Gianna, oltre che a diverse altre persone che erano a bordo del velivolo insieme a loro. Adesso si cercano le cause di quanto accaduto: la vedova di Kobe, Vanessa, ha deciso di fare causa alla società proprietaria dell’elicottero accusando il pilota (morto anche lui nell’impatto) di essere stato negligente a decidere di volare lo stesso nonostante la fitta nebbia.

Ieri allo Staple Center di Los Angeles, la sede dei Lakers, oltre 20mila fan e tantissime star, tutti vestiti di nero o con i colori della squadra, giallo e viola, hanno reso omaggio al grande campione in quella che è stata definita la “Celebration of Life”: l’arena è stata illuminata con luci viola per ricordare Black Mamba proprio lì, in quello stadio dove per tanti anni ha regalato ai tifosi un grande spettacolo.

Sua moglie Vanessa è stata accolta dal pubblico con un grande applauso e poi le lacrime sono state inevitabili quando sugli schermi sono state proiettate le immagini dei momenti più belli della carriera del marito. La data scelta per la manifestazione non è stata causale: 24/2, ossia il numero di maglia di Kobe e quello di sua figlia Gianna. Insieme a Vanessa c’erano le altre sue figlie e tantissime star del mondo dello sport e dello spettacolo, come Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Lebron James, ma anche Spike Lee e Jack Nicholson. Alcuni artisti, come Beyoncé e Alicia Keys, hanno invece reso omaggio al campione cantando.

Lo Staple Center è ormai diventato come una meta di pellegrinaggio per i fan di Kobe e ieri in tanti hanno portato fiori, bigliettini e doni di vario tipo per ricordare il campione: gli omaggi sono stati talmente tanti che sono stati utilizzati ben 37 container per conservarli, almeno momentaneamente. Chi non ha potuto presenziare alla cerimonia ha lasciato un ricordo sui social utilizzando l’hashtag #KobeFarewell.