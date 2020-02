Al Pacino risponde all’ex: “Non mi sento vecchio”

Qualche giorno fa l’ormai ex compagna di Al Pacino, Meital Dohan, ha spiegato ai media le ragioni per le quali ha deciso di lasciare l’attore. 79 anni lui, 40 lei, la notevole differenza d’età iniziava ormai a pesare nel loro rapporto: la donna ha spiegato che stargli accanto ormai era diventato difficile, non solo perché è un uomo ormai anziano ma anche perché è un po’ avaro. Questo almeno è ciò che ha lasciato intendere, dicendo che in diversi anni di relazione le ha regalato solo dei fiori.

Oggi è arrivata la replica di Al Pacino a queste dichiarazioni nei suoi confronti: «Non ho letto le sue dichiarazioni, mi sono state risparmiate – ha detto - Di solito le mie relazioni durano a lungo, e quando invecchi parli di periodi molto lunghi, ma qui è stato impossibile continuare». Per l’attore gli anni di differenza non erano un problema: «L’età è solo un numero, tutto dipende da dove ti porta la tua vita, da come ti comporti specialmente quando hai a che fare con la fama, una cosa a cui ti devi adeguare. Io non mi sento vecchio – ha sottolineato - non so come mi sento. Certo, sino a che ho appetito intendo continuare a lavorare».

Al Pacino, che compirà 80 anni ad aprile, non ha voluto aggiungere altro, in quanto non ama polemizzare su queste cose.