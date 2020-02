Asia Argento parla della condanna di Weinstein: "Mi sento vendicata"

Harvey Weinstein è stato condannato e sulla sentenza parla Asia Argento, che aveva denunciato il produttore cinematografico per molestie.

Ecco quali sono state le sue parole: "Mi sento vendicata. Non soltanto io ma tutte le donne che hanno lottato per la giustizia [...] Mi sento vendicata nei confronti di tutti quegli uomini e pure quelle donne che in Italia mi hanno chiamato ‘prostituta’ solo per aver raccontato la verità su quanto mi era accaduto quando avevo 21 anni".

Ora Weinstein si trova a Rikers Island, una delle prigioni più dure di tutti gli Stati Uniti. È stato accusato di violenza e stupro. Il processo icona del movimento #metoo trova così il suo epilogo. Il produttore è stato ritenuto colpevole di 2 dei 5 capi di accusa. L'ha scampata sulle denunce più gravi, che potevano costargli l'ergastolo, ovvero quelle di "predatore sessuale" e di stupro di primo grado.

Asia Argento ha lasciato un commento anche sulla sua pagina Instagram in seguito alla condanna: "Harvey Weinstein è adesso uno stupratore condannato. Due sopravvissute piangono e festeggiano. Grazie Dio. Un grazie a tutte le donne coraggiose. Grazie al giudice e alla giuria di New York. Questo è anche per te Anthony [ndr. Anthony Bourdain]".