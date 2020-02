Ecco qual è il segreto di un matrimonio felice secondo Harrison Ford

I matrimoni felici e duraturi sono sempre meno frequenti. Le coppie, prima innamoratissime, si scoprono pian piano meno complici. E alla fine si lasciano. Ma qual è il segreto per una unione che superi tutto e che non ha paura delle difficoltà che puà trovarsi di fronte? A rispondere a questo quesito è Harrison Ford. L'attore ha una relazione con Calista Flockhart (Ally McBeal per chi non la conoscesse) dal 2002. I due si sono sposati nel 2010 a Santa Fè e sembrano più felici che mai.

Ecco qual è il trucco per far funzionare un matrimonio secondo Indiana Jones: "Sto zitto, mi limito ad annuire con la testa". La star di Hollywood ha poi spiegato come sia fondamentale aiutarsi anche in casa. Spesso, infatti, la coppia di sposta dalla villa di Los Angeles al ranch del Wyoming. Ed è proprio nel ranch che Ford cerca di dare una mano in ogni cosa. Non si tira indietro se c'è una questione da risolvere. E poi, ci sono le passioni che, anche da sposati, devono essere coltivate.

Ha, infatti, aggiunto: "Nel tempo libero vado a volare, mi piace volare lì sopra. In alternativa vado a fare una camminata nei boschi, fare qualche lavoro, guidare la mia bicicletta o la mia mountain bike".

Ecco alcune foto della coppia insieme.