La Barbie ora ha il volto di Ella Fitzgerald, contro il "dream gap"

La Mattel ha annunciato l'arrivo di una nuova serie di Barbie. La nuova collezione di bambole si chiama Inspiring Women ed è dedicata ad alcune donne importanti, che con il loro operato hanno cambiato il mondo. Tra tutte spicca Ella Fitzgerald - forse quella più famosa al grande pubblico - icona della musica jazz, in un periodo in cui le donne di colore avevano difficoltà ad affermarsi come gli uomini. Con lei ci sono anche la tennista Jean King, l'attivista Rosa Parks, l'astronauta Sally Ride e l'infermiera Florence Nightingale.

The First Lady of Song. A world-renowned tennis player. The founder of modern nursing.



Celebrate the victories and remarkable impacts of @BillieJeanKing, Florence Nightingale and Ella Fitzgerald. Learn more about the #Barbie Inspiring Women Collection: https://t.co/MBVeoa0Iok. pic.twitter.com/d9hpn72aEN — Barbie (@Barbie) February 20, 2020

Questa collezione vuole lanciare un messaggio importante: nella vita, puoi essere quello che vuoi. Le nuove Barbie hanno lo scopo di affrontare il "dream gap", ovvero quel particolare pensiero delle bambine (che inizia a 5/6 anni) di non poter diventare quello che vogliono solo perché donne. In un mondo che spesso pensa al maschile, non c'è posto per loro. E invece no, e personalità come Ella, Rosa e Sally dimostrano il contrario. Una donna può diventare la regina del jazz, una donna può andare nello spazio, una donna può far valere i suoi diritti. Sempre.

La vicepresidente della Mattel ha dichiarato: "Billie Jean King è la definizione di una donna capace di ispirare le ragazze, in quanto non è solo una leggendaria tennista, ma anche una campionessa dell'uguaglianza. Puntando i riflettori sulla sua potente storia, insieme a Ella Fitzgerald e Florence Nightingale, stiamo continuando a mostrare alle ragazze che possono essere qualsiasi cosa".