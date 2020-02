Bar aperto alle 19 contro l'ordinanza, titolare rischia fino a 3 mesi di carcere

Le norme molto restrittive per contrastare il Covid-19 sono in vigore da lunedì in Lombardia. Ma c'è già chi non le rispetta. Il proprietario di un bar a Carate Brianza ha infatti infranto il "coprifuoco" della chiusura forzata dei bar alle ore 18. Un'ora dopo aveva il locale ancora aperto con quattro clienti dentro. I carabinieri sono entrati lunedì sera e hanno chiuso l'attività per non aver rispettato l’orario imposto dalle misure anti Covid-19.

L'uomo è stato identificato e denunciato in base all'articolo 650 del codice penale, che punisce "chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene". Il titolare del locale, rimasto chiuso, "rischia fino a tre mesi di arresto". La restrizione imposta alla Regione Lombardia prevede che tutti i bar, ma non i ristoranti, siano chiusi dalle 18 alle 6 della mattina.

Carate Brianza, in provincia di Monza e Brianza, rientra nella zona gialla, dove per tutti i comuni vige l'ordinanza che ha come linee guida: la sospensione di tutti gli eventi, compresi quelli privati, e la chiusura di tutti quelli che vengono considerati luoghi di aggregazione, come appunto i bar.