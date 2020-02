Coronavirus, le ultime notizie in Italia

Finora sono 11 le vittime e 325 contagiati, ma nelle regioni in cui si è diffuso il Covid-19, non mancano le buone notizie delle ultime ore, come quella del paziente guarito e delle rassicurazioni del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri che sottolinea come la nostra "situazione economica è buona, ci sono tutte le risorse per affrontare le esigenze del Paese e anche quelle per fronteggiare l'emergenza del virus".

Per quanto riguarda le attività lavorative sospese, secondo la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina: "Gli insegnanti non sono a casa per malattia, ma per causa di forza maggiore e non avranno una trattenuta dallo stipendio", aggiungendo che non c'è nessun rischio per gli studenti di perdere l'anno scolastico. Per la pubblica amministrazione invece i dipendenti che provengono dalle zone colpite dall'emergenza Coronavirus e o che abbiano avuto contatti con persone provenienti da tale aree "sono tenuti a comunicare tale circostanza all'amministrazione". In questi casi si preferisce attuare "modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa", favorendo chi ha patologie, le persone che usano mezzi pubblici e quelli su cui grava la cura dei figli. Invito quindi a potenziare il telelavoro, anche per convegni e riunioni. Lo stabilisce la direttiva firmata dalla ministra della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone. Intanto da oggi fino a lunedì sono chiuse le scuole a Palermo e provincia dopo il caso dei tre turisti di Bergamo positivi al coronavirus.

Intanto si continua a cercare il fatidico paziente zero di Veneto e Lombardia, da cui sarebbe partita la catena di contagio da Coronavirus in Nord Italia.