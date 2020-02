Morto il creatore della famosa mappa della metropolitana di New York, Michael Hertz

È morto all'età di 87 anni, il grafico che ha creato la famosissima cartina della metropolitana di New York, Michael Hertz. La mappa mostra attraverso una serie di linee tutte le fermate della metro della Grande Mela ed è la più utilizzata di tutti i tempi. Anche chi non è stato a New York la conosce. Hertz è morto a in un ospedale di Long Island.

Negli anni '70, la società che gestisce i trasporti pubblici newyorkesi (MTA) chiese a Michael di disegnare la cartina della metro della città e di renderla il più possibile fruibile dall'utenza. La fitta rete di linee e di incastri tra queste, infatti, rendeva assurda la lettura delle precedenti mappe. Ed Hertz riuscì alla perfezione in questo compito. La precedente versione era stata realizzata nel 1972 da Massimo Vignelli, ma non era molto apprezzata dalla popolazione perché la parte in superficie non era collegata con il sottosuolo.

Da quando Hertz creò la sua mappa, "The Labyrinth" - così era chiamato il sistema metropolitano della città di New York - diventò più chiaro e anche i turisti riuscivano a districarsi meglio. La forza del suo disegno sta nelle linee rette, che non confondo l'occhio, e sull'utilizzo di più colori per ciascuna.