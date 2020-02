“Be a Lady”, ecco il video che denuncia gli stereotipi femminili

In questi giorni sta diventando virale un video che denuncia gli stereotipi femminili, ossia tutte quelle frasi e quei tristi luoghi che tutte le donne si sentono dire almeno una volta nella vita. Si intitola “Be a Lady”, ossia “Sii una donna” e punta il dito contro tutte le umiliazioni, le critiche, i giudizi e le imposizioni che le donne devono da sempre sopportare.

A recitare le frasi che rappresentano gli stereotipi è Cinthia Nixon, lo storico volto di “Sex and the City”, mentre il video è stato prodotto e pubblicato dal nuovo magazine femminista dal titolo “Girls, Girls, Girls”.

“Sii una donna, dicono. La tua gonna è troppo corta. La tua gonna è troppo lunga. I tuoi pantaloni troppo aderenti. Non mostrate la pelle. Non mostrare il seno. Non mettere in mostra la tua biancheria intima, e nemmeno le spalle. Copriti. E lascia qualcosa all’immaginazione!”. Queste frasi, spesso anche in contraddizione tra di loro, descrivono perfettamente la pressione alla quale le donne sono sottoposte ogni giorno per quanto riguarda i comportamenti da adottare o gli standard da seguire per essere accettate dalla società.

Come sfondo di questo lungo elenco di stereotipi è stata inserita una lunga carrellata di immagini rappresentative tratte da film, pubblicità o video di cronaca. Tra tutti questi brevi estratti di video e filmati c’è persino quello ormai diventato famoso che ritrae Papa Francesco in Piazza San Pietro, mentre schiaffeggia la mano di una fedele cinese che lo aveva strattonato per attirare la sua attenzione.