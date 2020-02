Ricordate "Cinquanta sfumature"? Sta per arrivare un nuovo film dalla stessa autrice

"Cinquanta sfumature", con i suoi 3 capitoli al cinema, ha scaldato gli animi di chiunque l'abbia visto. Ora sta per arrivare la quarta pellicola della saga, tratta dall'ultimo libro di E. L. James, autrice che ha firmato anche le precedenti versioni, dal titolo "The Mister". Dakota Johnson e Jamie Dornan non saranno i protagonisti di questo nuovo film, anche se Dornan vestirà i panni di produttore.

Le atmosfere tipiche di "50 sfumature di grigio" saranno garantite. Universal sta cercando gli attori che daranno vita ai personaggi del libro. La vicenda girerà intorno a un ricco aristocratico che si infatuerà della sua governante albanese, che però ha molte cose da nascondere, ovvero un traffico illecito di esseri umani.

"The Mister" ha seguito il successo dei libri precedenti. È stato, infatti, per 9 settimane nella lista dei best seller del New York Times. Inoltre, è stato tradotto in 33 lingue. Quello che esce dalla mente e dalle mani di E. L. James è una garanzia. I fan non vedono l'ora di appassionarsi anche di fronte a questa nuova pellicola.