Torino festeggia i 25 anni di Sailor Moon con una mostra

Il 5 giugno 2020 presso il Mufant, Museo del Fantastico e della Fantascienza di Torino, verrà inaugurata una mostra dedicata ai 25 anni di Sailor Moon. La mostra nasce in occasione del Loving the Alien Fest ed è già stata inaugurata una statua raffigurante la paladina della giustizia, con una frase di Mary Shelley, incisa nella scultura: "È la giustizia, non la carità, che manca nel mondo".

Il personaggio di Sailor Moon comparì in tv per la prima volta il 21 febbraio del 1995, su Canale 5. La protagonista è Usagi Tsukino, una simpatica ragazzina delle scuole medie, un po' pigra e goffa, il cui destino viene segnato dall'incontro con una gatta parlante che tramite una spilla magica, le permette di diventare una guerriera sailor. La serie fu creata da Naoko Takeuchi ed è un manga che prende il nome dalla divisa alla marinaretta, indossata dalla guerriera, che è la rielaborazione della divisa scolastica femminile obbligatoria in molte scuole giapponesi. La serie animata divenne molto famosa in Italia e nel resto del mondo. Mediaset la mandò in onda fino al 1997, con numerose repliche fino ai giorni nostri.

La mostra è curata da Nino Giordano (Senseibooks) e Leone Locatelli (Heroica). La mostra durerà il 5, 6, 7 giugno.