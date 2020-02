Pizza gratis agli infermieri che lavorano per l'emergenza Coronavirus: accade a Milano

L'iniziativa è nata a Milano dall'idea di un giovane pizzaiolo, Nanni Arbellini, che ha pensato di aiutare (a modo suo) chi, ogni giorno, lavora senza sosta negli ospedali per contrastare l'emergenza Coronavirus.

Arbellini ha postato su Facebook un messaggio in cui spiega di aver letto di "tanti infermieri che non stanno neanche mangiando", da qui l'idea di aiutarli inviando loro delle pizze, la sua specialità.

Nel post il pizzaiolo annuncia che alle 14 presso la sua pizzeria si lavorerà per preparare delle pizze da consegnare agli ospedali coinvolti nell'emergenza, chiedendo a tutti i suoi contatti: "Taggatemi qui sotto tutti quelli che conoscete che lavorano negli ospedali coinvolti, in modo da poter lasciare loro le pizze".

Arbellini, poi, lancia anche un appello per trovare dei volontari per la distribuzione delle pizze. "Dobbiamo essere forti come questo sole che splende oggi”, conclude.

Il giovane pizzaiolo conclude il suo post scrivendo: "Non cerco complimenti, solo volontari per portare le pizze, individuazione degli ospedali coinvolti e persone dell'ospedale a cui consegnare le pizze". Ma inevitabilmente, come è giusto che sia, sono arrivati anche tantissimi complimenti.

(Credits photo: Facebook/arbellininanni)