È morta la creatrice di "Beautiful", la soap opera con Ridge e Brooke

È morta all'età di 91 anni Lee Phillip Bell, la creatrice della soap opera "Beautiful". La donna aveva sceneggiato anche "Febbre d'Amore", insieme al marito. È successo martedì scorso, la donna si è spenta nella sua abitazione a Beverly Hills, Los Angeles. A darne la triste notizia sono stati i tre figli William James Bell, Bradley Phillip Bell e Lauralee Bell Martin, che hanno annunciato così la sua scomparsa: "È stata una moglie, una madre e una nonna amorevole e solidale. Graziosa e gentile, ha arricchito la vita di tutti coloro che l’hanno conosciuta. Ci mancherà moltissimo".

Nel 1987, Lee aveva ideato le avventure di Ridge e Brooke che hanno appassionato tantissimi telespettatori in tutto il mondo e che continuano ancora oggi a farci compagnia. Se ne va così uno dei grandi nomi della tv americana. Era anche una giornalista e una produttrice e per 30 anni è stata la protagonista del talk "The Lee Phillip Show", e ha intervistato tantissimi personaggi famosi, come: Clint Eastwood e Jerry Lewis, Beatles e Rolling Stones.

Nella sua carriera ha ricevuto anche molti riconoscimenti, tra cui un Emmy Award nel 1975 per lo sceneggiato "Febbre d'Amore". Dalla sua mente sono nate tutte le vicende di casa Forrester e per questo verrà ricordata per sempre.