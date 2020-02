Renée Zellweger e Bradley Cooper stanno (di nuovo) insieme?

Renée Zellweger è tornata recentemente sulle scene con la straordinaria interpretazione di Judy Garland, che le è valsa l'assegnazione di un premio Oscar e di un Golden Globe.

Ma se la vita professionale sembra andare alla grande, non si può dire la stessa cosa di quella amorosa. Sono tante infatti le delusioni dell'attrice, dalla fine della storia con Jim Carrey, il matrimonio durato solo 4 mesi (nel 2005) con il cantante Kenny Chesney, la love story con Bradley Cooper archiviata nel 2011, fino alla recente separazione dal musicista Doyle Bramhall II.

Ma ora, secondo alcuni, un vecchio amore potrebbe essere tornato dal passato. Si tratta di Bradley Cooper, incontrato in occasione della recente cerimonia degli Oscar: la loro intesa non è passata inosservata. Inoltre, secondo indiscrezioni, i due ex sarebbero andati via insieme e l'attrice sarebbe rimasta a lungo a casa dell'ex.

Dalla fine della loro storia sono ormai trascorsi quasi 10 anni ed entrambi sono molto cambiati. Forse oggi la cosa potrebbe funzionare... Ma cosa ne dicono i diretti interessati? Per il momento nessuno dei due ha commentato le indiscrezioni che, pertanto, (al momento) restano solo voci.

