Arriva il copridita per mangiare le patatine senza sporcarsi le mani

Quante volte capita di mangiare uno snack e di restare con le mani impiastricciate? Patatine al formaggio, caramelle ricoperte di zucchero e hamburger pieni di salse da oggi potranno essere mangiati in qualsiasi momento utilizzando questo geniale accessorio, lasciando le mani completamente pulite!

Questo imperdibile gadget si chiama "Chip Fingers", è realizzato in silicone e si inserisce sulla punta delle dita per tenere al riparo dita e unghie dagli snack più insidiosi e unti. Ma, a pensarci bene, possono essere indossati anche mentre si utilizzano pennarelli e altri oggetti che potrebbero macchiare o sporcare le mani.

Chip Fingers: Finger Covers To Prevent Your Digits From Getting Dusted. Who's in? pic.twitter.com/XsOLwfG9n1