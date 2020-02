Steven Spielberg dice addio a Indiana Jones

Per quattro volte consecutive Steven Spielberg ha diretto una delle pellicole più apprezzate e longeve di sempre, Indiana Jones. Le avventure dell'archeologo, che ha il volto di Harrison Ford, hanno avuto con lui una cifra registica particolare: tutti i film della serie hanno, infatti, caratteristiche inconfondibili grazie alla direzione di un grande maestro del cinema come lui. Questo non succederà, però, per il quinto capitolo: Spielberg abbandona Indiana Jones, e dopo 39 anni passa il testimone a un altro regista. Probabilmente sarà James Mangold.

Non sarà però un addio definitivo: Steven, infatti, sarà presente come produttore. Dalla Disney hanno fatto sapere che la decisione è stata presa da lui in maniera totalmente autonoma, nessuno gli ha fatto pressioni. Le riprese del nuovo film di Indiana Jones dovrebbero cominciare la prossima estate. Nel cast, confermato Harrison Ford che vestirà i panni dell'archeologo.

Spielberg è sempre stato molto legato a questo film, in 39 anni si è aggiudicato ben 8 nominations agli Oscar. Per non parlare poi del consenso che le pellicole hanno riscosso nel pubblico.