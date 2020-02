Mettono il bimbo in punizione e il suo cane va con lui per non lasciarlo solo

In queste ore sta diventando virale una dolcissima foto che arriva da Norwalk, in Ohio (USA): l’immagine ritrae un bimbo di tre anni, Peyton, e il suo cane Dash. I due hanno un legame speciale e sono davvero inseparabili: ecco perché quando il piccolo è stato messo in punizione dai genitori per un litigio con la sorellina, il suo cucciolo non l’ha abbandonato, anzi, si è seduto accanto a lui e non lo ha lasciato solo.

Il bimbo ha così “scontato” la sua punizione restando in piedi per alcuni minuti con la faccia rivolta verso il muro con il suo fedele amico accanto a lui. La mamma ha scattato questa foto che adesso sta facendo il giro del mondo: la donna ha spiegato che Peyton e Dash stanno sempre insieme, il cane segue il bimbo qualsiasi cosa faccia. Questa foto dimostra che il cucciolo è talmente affezionato al suo padroncino da non volerlo mai lasciare solo, soprattutto nei momenti di difficoltà.