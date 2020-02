Il climate change potrebbe spingere gli orsi polari al cannibalismo

Il cambiamento climatico è una grande emergenza, dalle conseguenze nefaste. Uno scienziato russo ha avanzato un'ipotesi che fa rabbrividire: gli orsi polari potrebbero essere costretti al cannibalismo a causa dello scioglimento dei ghiacciai. Gli animali, in una situazione del genere, potrebbero modificare le loro abitudini alimentari.

L'aumento degli episodi di cannibalismo, secondo il ricercatore, potrebbe essere dovuto in parte anche a un aumento dell'attività umana nell'Artico. Gli orsi polari sarebbero costretti ad allontanarsi dai loro tradizionali terreni di caccia, si spingono fino alla costa andando contro natura. "I casi di cannibalismo tra gli orsi polari sono un fatto consolidato, ma siamo preoccupati perché prima avvenivano raramente, ora sono sempre più frequenti", ha riferito Mordvintsev all'agenzia di stampa russa Interfax. "Possiamo dire che il cannibalismo è in aumento".

Secondo quando ritenuto dallo scienziato russo, i maschi di grandi dimensioni attaccherebbero le femmine e i cuccioli perché sono bersagli più facili, mentre le madri mangerebbero i loro figli. I livelli di ghiaccio nell'Artico sono diminuiti del 40% negli ultimi 25 anni. Gli orsi polari usano il ghiaccio per cacciare le foche che nuotano nelle acque, se questo manca si spingono fino alla riva e non possono cacciare come sono abituati a fare.

Ma non solo, l'uomo si sta spingendo nel loro territorio al fine di estrarre i combustibili fossili. "Quest'inverno l'area dal Golfo di Ob sul Mare di Barents - ha continuato il ricercatore - dove gli orsi polari erano soliti cacciare, è una rotta trafficata per le navi che trasportano GNL (gas naturale liquefatto)". Le navi rompono il ghiaccio e i plantigradi di troverebbero in difficoltà.

Che gli orsi polari stiano cambiando le loro abitudini di alimentazione è stato confermato anche da altri studiosi. Un altro fatto strano, è la nuova consuetudine che questi animali hanno di sotterrare i corpi dei loro simili morti per poi mangiarli in un secondo momento, quando ce ne è più bisogno. Questo comportamento è tipico degli orsi bruni, da cui gli orsi polari si sono evoluti circa 500.000 anni fa. I ricercatori stanno studiando anche questo nuovo fenomeno al fine di trovare una risposta.

(Fonte: dailymail)