Coronavirus, gli italiani bloccati all’Aeroporto di Tel Aviv ingannano il tempo con canti, balli e trenini

A causa del Coronavirus sono molti i nostri connazionali bloccati all’estero perché i Paesi che hanno raggiunto rifiutano di farli entrare per il timore del contagio. Tra questi ci sono anche circa 60 passeggeri bloccati all’Aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv.

Israele ha rifiutato l’ingresso ai viaggiatori italiani attenendosi alle nuove disposizioni annunciate dal Ministro dell’Interno, regole che ovviamente non valgono solo per questi passeggeri ma per tutti coloro che arrivano dalla nostra penisola o dalle zone dove il virus si è diffuso. Israele al momento ha bloccato l’ingresso ai passeggeri provenienti da Bergamo, Venezia, Milano e Roma, costringendoli a rientrare subito.

Nelle ore di attesa che hanno dovuto trascorrere nello scalo di Tel Aviv, però, i nostri connazionali non si sono persi d’animo e hanno provato a ingannare il tempo e a sdrammatizzare cantando e ballando, facendo persino un trenino finale. Uno dei presenti aveva una chitarra e si è messo a suonare e ben presto tutti gli altri si sono uniti al canto, improvvisando in seguito anche dei passi di danza, dimostrando che anche nelle situazioni più drammatiche, gli italiani non perdono mai il sorriso e soprattutto sanno rimanere uniti.