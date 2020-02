Un meteorite ha solcato i cieli del centro-nord Italia: tantissime le segnalazioni

Questa mattina, intorno alle 10:30, nei cieli del centro-nord Italia è stata avvistata una scia luminosa. che si è mossa da ovest verso est, dirigendosi sui Balcani.

Tantissime le telefonate di segnalazione ai numeri di emergenza e i post sui social. Stando alle segnalazioni, il fenomeno è stato visto da Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Marche. Alcune segnalazioni sono giunte anche dalla Croazia.

Il bolide è stato descritto da alcuni testimoni come una luce abbagliante che lasciava dietro di sé una scia bianchissima.

A bright daylight bolide spotted at around 10:30am of February 28, 2020 over north-east of Italy, Croatia and Slovenia #astronomy #meteor #meteora #bolide photos via @24sata_HR & https://t.co/Koiuv6R5is pic.twitter.com/jnpigTrcUj