L'anti-Greta tedesca (di estrema destra) denuncia l'allarmismo climatico

Greta Thunberg ha una nuova oppositrice: si chiama Naomi Seibt, ha 19 anni, è di nazionalità tedesca e sostiene fermamente che oggi vi sia un eccesso di “coscienza climatica” e che le conseguenze ambientali dell'inquinamento siano sovrastimate e fondate su dati parziali.

Per Naomi: "La scienza è interamente basata sull’umiltà intellettuale ed è importante che continuiamo a mettere in discussione la narrazione che ne viene fatta invece di promuoverla, e oggigiorno la scienza dei cambiamenti climatici non è affatto scienza”.

Se Greta, parlando ai potenti della terra diceva “Voglio farvi prendere dal panico", la Seibt (che è già stata definita come “l’Anti-Greta”) dice: “Non voglio che voi veniate presi dal panico. Voglio che voi pensiate”. Per Naomi, Greta è stata "strumentalizzata per una lotta che non le appartiene".

La 19enne, chiaramente schierata contro le politiche della Merkel, è vista come una possibile icona della nuova destra tedesca, molto vicina agli ambienti della AfD (Alternative für Deutschland), anche se lei ha negato di farne parte.

Diventata famosa grazie ad un video di una poesia, Naomi ha proseguito postando su Youtube dei video sulla situazione climatica, diventando attivista dell'anti-antiinquinamento.

(Credits photo: archyworldys.com)