Coronavirus: Fonzie (di Happy Days) incoraggia un medico di Codogno

Il mitico Fonzie del telefilm "Happy Days" ha scritto un messaggio di incoraggiamento ad uno dei medici di Codogno, la città del nord Italia isolata per il Coronavirus.

A parlare di questo scambio di messaggi è stato proprio il medico Giuseppe Ganelli che, oltre a lavorare nell'ospedale di Lodi, è anche il fondatore di uno dei principali Happy Days Fan Club del mondo.

Ganelli ha raccontato che conosce personalmente l'attore Henry Winkler, con il quale spesso si scambia messaggi. In particolare in questa occasione il medico ha risposto ad un tweet in cui Winkler auspicava che il governo americano si preparasse a contrastare la diffusione del virus.

Così il medico, giocando con il titolo della serie di cui l'attore era protagonista, ha risposto al tweet scrivendo: "Saluti dalla città di Codogno, il centro del coronavirus in Italia! Qui speriamo di avere presto di nuovo giorni felici (happy days) senza il virus!!!". E Winkler ha subito risposto "Stay Healthy, Stay Safe" (cioè "State in salute e al sicuro"), parafrasando la celebre citazione di Steve Jobs ("Stay hungry stay foolish").

STAY Healthy STAY Safe https://t.co/lVZY5FBJJU — Henry Winkler (@hwinkler4real) February 26, 2020

(Credits photo: Instagram/telefilm_anni_70_80)