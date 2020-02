“Voglio affogare e bruciare Amber”: i presunti messaggi di Johnny Depp letti al processo

La battaglia legale tra Johnny Depp e la sua ex moglie Amber Heard continua e le rivelazioni emerse durante le udienze del processo sono sempre più sconvolgenti, oltre a riguardare anche altre persone. L’ultimo episodio riguarda ciò che pare sia successo durante l’udienza preliminare tenutasi a Londra nella causa intentata da Depp contro il tabloid britannico The Sun per aver pubblicato un articolo in cui sosteneva la tesi secondo la quale l’attore avrebbe usato violenza nei confronti della sua ex moglie.

Secondo alcune indiscrezioni riportare dallo stesso tabloid che è anche parte in causa, al processo sarebbero stati letti alcuni messaggi che Johnny Depp avrebbe inviato al suo amico Paul Bettany: «Bruciamo Amber – avrebbe scritto l’attore – e affoghiamola prima di bruciarla. Poi s****ò il suo cadavere carbonizzato per essere sicuro che sia morta».

Dopo questo raccapricciante messaggio, durante l’udienza ne sarebbero stati letti anche altri, sempre diretti a Bettany: «Smetterò sul serio di bere. Ho bevuto tutta la notte prima di prendere Amber per volare a Los Angeles domenica scorsa… amico, è stato brutto». Infine, in un altro messaggio l’attore avrebbe scritto: «Non ho mangiato per giorni… mezza bottiglia di whiskey, un migliaio di red bull e vodka, pillole, due bottiglie di champagne sull’aereo e cosa ottieni?? Un muso rosso arrabbiato e aggressivo in blackout, che urla oscenità e insulta chiunque si avvicini. Ho chiuso».

È davvero difficile, se non impossibile, capire quale sia la verità in tutta questa assurda storia; di recente, secondo altre testimonianze emerse durante il processo, sarebbe stata invece Amber a maltrattare e picchiare Johnny Depp. Per far luce sulla vicenda, insomma, bisognerà attendere l’esito di quella che sembra ormai un’interminabile battaglia legale.