Il tailleur rosa di Jackie Kennedy non sarà esposto al pubblico fino al 2103

Il tailleur rosa con bottoni dorati a doppiopetto è conservato al National Archives and Records Administration’s College Park, nel Maryland, all’interno di un contenitore speciale che ne garantisce il mantenimento in buone condizioni. La famiglia Kennedy non ne acconsentirà l’esposizione al pubblico fino al 2103, per preservarsi da ricordi ancora vivi e dolorosi.

Il 22 novembre 1963, a Dallas in Texas, il Presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy venne ucciso a colpi di fucile sparati dall'operaio, attivista ed ex militare, Lee Harvey Oswald. A bordo della limousine presidenziale, accanto a lui sedeva la moglie Jacqueline che quel tragico giorno indossava il famoso tailleur rosa divenuto tanto celebre solo dopo la trasmissione delle foto e delle immagini a colori, nel 1964.

L’abito si macchiò di sangue, ma la first lady si rifiutò di toglierlo fino al giorno successivo, quasi fosse il suo disperato grido di dolore e, allo stesso tempo, la viva e visibile testimonianza di un atroce assassinio. Ma, stando a quanto riportano i media americani, potrebbe rimanere nascosto fino al 2103, data in cui quando gli eredi di Jackie e JFK decideranno cosa farne: metterlo all’asta o esporlo in un museo.