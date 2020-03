Mosca: sequestrata una Batmobile da 800mila euro

Le automobili di lusso e di grossa cilindrata si sa, conferiscono quel senso di potere, per molti davvero irresistibile. Ma quando a circolare per le strade è un’enorme Batmobile, è evidente che qualcuno si è lasciato prendere la mano.

È accaduto ad un 32enne moscovita che è stato fermato e multato da una pattuglia della polizia per violazione delle regole della circolazione, per guida di un veicolo non autorizzato a circolare e sprovvisto di regolare immatricolazione.

Il portavoce del ministero degli interni Vladimir Vasenin, ha commentato l’episodio ribadendo anche la sua incredulità: “Le forze dell'ordine hanno impedito che un'automobile realizzata con un'assemblaggio improvvisato e fuori da ogni regola girasse per le strade aperte al traffico’’.

Questo comportamento spavaldo degli automobilisti a Mosca è piuttosto diffuso: spesso viaggiano a bordo di hypercar con motori ultrapotenti, o di berline di lusso placcate in oro. Ma quando a circolare sulle strade è un’enorme Batmobile del valore di 800mila dollari, lunga 6 metri e larga 3,5, allora a qualcuno la situazione dev’essere proprio sfuggita di mano!