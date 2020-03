Gwyneth Paltrow ha rivelato il titolo del film del quale si è pentita

Nella sua lunga carriera Gwyneth Paltrow ha interpretato tantissimi ruoli, ma tra i tanti c'è un film che proprio non la rende orgogliosa. Lo ha rivelato il suo amico (nonché assistente) Kevin Keating nel corso di una promo della nuova serie ("The Goop Lab”) realizzata dalla Paltrow.

Ma di quale film si tratta? Secondo Keating (affermazione confermata anche dalla stessa Paltrow) l'attrice cancellerebbe volentieri dal suo curriculum "Amore a prima svista". Una commedia del 2001 in cui Gwyneth interpreta il personaggio di Rosemary Sciannone, una ragazza che, a causa del suo peso, non riesce a trovare l'amore, ma poi incontra Harold Larson (interpretato da Jack Black), un tipo che frequenta solo donne bellissime ma che, sotto effetto di ipnosi, comincia a vedere la bellezza interiore delle persone e si innamora di Rosemary. ll film è stato molto criticato perché rinforza lo stereotipo dell'immagine femminile.

Keating, a proposito della scelta dell'attrice di girare questo film, scherza evidenziando che è accaduto solo perché all'epoca non c'era lui a consigliarla, come fa ormai da 10 anni. "Non so chi ti disse di farlo ma di certo non io. All'epoca non lavoravo per te, non ero in giro per consigliarti". E l'attrice conferma: "Questo è quello che succedeva prima di incontrarti. Un disastro!".

(Credits photo: Instagram/gwynethpaltrow)