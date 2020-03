Coronavirus: gli aggiornamenti

Ormai è pandemia: l’infezione da coronavirus si è diffusa in 65 Paesi e conta attualmente 3.038 morti.

A Roma oggi si registra un altro caso dopo la coppia di cinesi e il ricercatore italiano rientrato da Wuhan, tutti e tre ormai guariti. I test eseguiti durante la notte presso l'istituto Spallanzani confermano la positività al COVID-19 di un poliziotto italiano. L'Assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato dichiara: ”Sono stati informati il Prefetto e il Questore. Ricostruiti tutti i contatti stretti e posti sotto sorveglianza sanitaria. Si conferma il link epidemiologico con la Regione Lombardia”.

Primo a caso anche in Sardegna: un paziente ricoverato a Cagliari potrebbe essere positivo. La conferma della diagnosi - fa sapere la Regione Sardegna - avverrà dopo la verifica del tampone da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

Il premier Giuseppe Conte, intanto, firma un Decreto con le nuove misure da adottare contro il proliferare dell’epidemia. E per mercoledì è prevista una conference call tra i ministri dell'economia del G7 e dell’Eurogruppo, per stabilire "un'azione concertata" per il contenimento del coronavirus.

A Milano, infine, primo piccolo passo verso il ritorno alla normalità: sono state riaperte le porte secondarie del Duomo per una breve preghiera. Le visite alla cattedrale, però, saranno consentite solo a scaglioni.