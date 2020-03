Coronavirus: l'elenco dei voli cancellati o modificati dalle compagnie aeree

L'emergenza Coronavirus in atto nel nostro Paese ha indotto anche alcune compagnie aeree a rivedere la propria offerta delle prossime settimane, conseguenza del calo dei flussi verso il Nord Italia e delle numerose rinunce dell'ultimo periodo.

A riportare un elenco completo della situazione attuale e dei provvedimenti previsti per il mese di marzo (e in alcuni casi anche per quello di aprile) è il Corriere.

Il colosso tedesco Lufthansa che comprende Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings (attivo in città quali Milano, Venezia, Roma, Torino, Verona, Bologna, Ancona e Pisa) ha pubblicato una nota in cui annuncia la riduzione delle frequenze su diverse città italiane.

In particolare, Swiss «probabilmente ridurrà le frequenze da/per Firenze, Milano, Roma e Venezia fino alla fine di aprile»; Austrian Airlines ridurrà i voli del 40% sulle tratte Vienna e Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Eurowings e Brussels Airlines, invece ridurranno la frequenza per un periodo più breve (la prima fino all'8 e la seconda fino al 14 marzo).

Intanto Ryanair continua a resistere e a mantenere una programmazione regolare, sebbene alcuni voli registrino un tasso di riempimento del 30% (a fronte del consueto 95-96%). EasyJet, invece, prevede la cancellazione di circa 500 voli da e per l'Italia a fronte di un significativi calo della domanda.

Anche Alitalia è stata costretta a ridurre notevolmente la frequenza di voli che riguardano 38 rotte nazionali e internazionali e a chiedere di allargare la cassintegrazione a 3.960 dipendenti a causa del drastico calo dei ricavi. provvedimenti validi almeno per tutto il mese di marzo.

Anche Wizz Air ha annunciato la cancellazione di oltre 500 voli fino al 2 aprile. British Airways taglia i voli da e per il Nord Italia e conferma le misure fino al 28 marzo. Air France-Klm non ha ancora confermato i propri provvedimenti. Bulgaria Air ha sospeso i voli da e per milano fino a fine marzo e la russa Aeroflot ha spostato i voli da e per l'Italia sullo stesso scalo destinato ai voli da e per la Cina.

Turkish Airlines, Kuwait Airways e Royal Jordanian Airlines hanno interrotto i collegamenti con l'Italia fino a nuova comunicazione. Mentre Asiana e Korean Air hanno operato un netto ridimensionamento dei collegamenti.

American Airlines e di Delta Air Lines hanno interrotto i collegamenti con Milano fino a fine aprile. Mentre United e Air Canada hanno attivato una politica di rimborsi sui collegamenti con il Nord Italia.

(Fonte: corriere.it)