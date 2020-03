Shannen Doherty: "Vado avanti grazie all'aiuto delle mie amiche"

Shannen Doherty, indimenticabile Brenda Walsh di "Beverly Hills 90210", solo poche settimane fa aveva rivelato al mondo, durante una dolorosa intervista, che il cancro al senso è tornato. Ma aveva anche annunciato che avrebbe lottato con dignità e coraggio per combatterlo ancora una volta come aveva già fatto dopo la prima comparsa nel 2015.

Ieri, sul suo profilo Instagram, l'attrice (48 anni) ha mostrato le sue "armi" migliori, le sue amiche, che in questo momento difficile sono accanto a lei per spronarla ogni giorno.

Insieme ad una bellissima foto che le ritrae tutte insieme sorridenti, Shannen ha pubblicato un lungo post. L'attrice inizia scrivendo: "Dopo un anno di trattamenti contro il cancro e di altro stress, ci sono ricaduta", ma poi si mostra subito positiva: “Mi prendo cura di me e abbraccio ogni giorno. Non è sempre facile. Ho giorni in cui sono depressa o semplicemente pigra. Ma vado avanti grazie all'aiuto delle mie amiche".

Shannen racconta di come la sua amica Anne Marie Kortright, modella, sia "implacabile nel farmi fare escursioni e nell’insegnarmi nuovi modi di cucinare per nutrire la mia anima e il mio corpo in maniera sana". E di quanto sia determinata a spronarla anche l'amica personal trainer Kiara Stokes della quale scrive scherzosamente: "ieri mi ha preso a calci nel sedere".

Il post è una dedica a loro che hanno reso quella appena trascorsa "una grande settimana". Poi l'attrice conclude: "Mi sento meglio. La mia pelle è viva e lo sono anche io".

(Credits photo: Instagram/theshando)